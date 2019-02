Oud-ambtenaar gemeente Tilburg ’wacht jaren cel voor drugslab’, zegt justitie

ZWOLLE - Een oud-ambtenaar van de gemeente Tilburg gaat wellicht voor jaren de cel in wegens betrokkenheid bij een groot drugslab in Schuinesloot. Dat zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle.

Deze Toine V. (36) werd pas in oktober in deze zaak aangehouden. Het lab werd op 20 juni vorig jaar ontdekt in een schuur achter een manege in Schuinesloot. In de schuur werd ruim 20.000 liter aan chemicaliën voor de productie van amfetamine aangetroffen. Het OM berekende dat het lab zo’n 8 ton aan omzet per maand draaide. De eigenaar van die schuur en een medeverdachte stonden vorige week al terecht. In totaal werden 5 mensen opgepakt in deze zaak.

Uitgeleend

Tegen hen werd 3 jaar en 1,5 jaar cel geëist. Verdachte Toon van D. werd nog in zijn laboratoriumpak aangehouden bij een tankstation in Slagharen. Hij was vanuit Brabant gekomen met de auto van Toine V. Volgens zijn advocaat, Bert de Rooij, heeft V. niets met dat lab te maken. ,,Hij leende de auto uit aan Toon en was kwaad dat hij deze niet terug kreeg.’' Een getuige uit de omgeving van Schuinesloot zou Toine echter die avond gezien hebben. De man herkende V. nadat hem een oud rijbewijs getoond werd die in de wagen lag. De man wil anoniem blijven.

Grijze BMW

De Rooij wil de man horen. Hij vraagt zich af op basis waarvan die getuige zijn cliënt herkend heeft. Ook is door Van D. vlak voor zijn aanhouding gebeld met het bedrijf van V. En diens vorige auto, een grijze BMW, zou een aantal keer in de buurt van het adres in Schuinesloot gezien zijn. Toine V. verzocht de rechters om zijn gevangenhouding te schorsen. Zo kan hij zijn zaken op orde brengen. Zijn garagebedrijf dreigt zonder hem ten onder te gaan. De officier van justitie vond dat een slecht plan. ,,Tegen een van de medeverdachten is 3 jaar geëist. De vordering richting V. zal hoger zijn.’'

Het drugslab werd vorig jaar juni ontdekt.