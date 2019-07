Oud-Beekse hoogleraar Bart Kiemeney rijdt Tour de France vooruit voor goede doel

,,Nou, zo ongeveer wel, ja. Ik ben voorzitter van het Radboud Oncologie Fonds. We hadden bestuursvergadering met het Koningin Wilhelmina Fonds en waren vol bewondering over zijn zwemtocht. We vroegen ons af of we niet ook zoiets konden doen. Iemand zei voor de grap: kun jij niet een keer de Tour de France gaan fietsen? Toen zei ik: nou, dat heb ik al een keer gedaan. Zo ging het balletje rollen. Met die 3500 kilometer hoop ik 50.000 euro aan donaties bij elkaar te fietsen. Dat is het streven. Geen idee of het haalbaar is.”



U heeft al een keer de Tour de France gereden?



,,Met een vriend heb ik eerder in Tasmanië rondgefietst, in Afrika, Bolivia en Tibet. De route van de Tour de France stond nog op ons lijstje. Die hebben we in 2012 gereden. Een eenmansbedrijfje kon de logistiek, bevoorrading en hotels verzorgen. Dat kostte zo’n 5000 euro per deelnemer. Er deden een man of 25 mee. Dit jaar doe ik het weer zo.”