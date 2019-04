Oud-burgemeester Harrie Tuerlings dirigeert orkest voor Maestro Reusel

Een labyrint in de Oude Warande, voor ‘de weg naar binnen’

15:40 TILBURG - Een weg naar binnen, letterlijk en figuurlijk. Dat is het Tilia Labyrint in de ogen van initiatiefneemster Hetty Kerkhof. Het is de nieuwste aanwinst in Stadsbos013, gemaakt in het gras van het hart van de Oude Warande.