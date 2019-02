(Oud-)burgemeester Letty Demmers weet hoe bedreigde collega’s zich voelen

Dronken Pool door het lint na aanhouding vanwege lastigval­len vrouwen in Tilburg: ‘You are racisten’

10:16 TILBURG - Een dronken Pool die vrouwen lastig viel in een café in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag volledig door het lint gegaan. De 31-jarige man werd rond 2.20 de tent uitgezet vanwege zijn misdragingen. De politie moest daarna met pepperspray spuiten om hem onder controle te krijgen.