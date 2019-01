Oud en nieuw in regio Tilburg zonder grote incidenten, maar spoedeisende hulp heeft handen vol door vuurwerk

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg concludeerde met tevredenheid dat zijn gemeente een relatief rustige oud en nieuw beleefde, vergelijkbaar met vorig jaar. ,Maar elk incident is er één teveel”, aldus de burgemeester, die daarmee doelde op een incident in de Dominee Kopsstraat, waar een politieagent door een doorgedraaide man met een balk werd belaagd. ,,Verwerpelijk en ongeoorloofd gedrag. Van onze hulpverleners blijf je af”, zei Weterings.



De brandweer in Tilburg moest tussen 22.00 uur en 02.00 uur ruim tien keer uitrukken voor relatief kleine branden. Er waren drie autobranden en op het Anton van Rijenplein moest ingegrepen worden bij een vreugdevuur. De meest noemenswaardige brand was in de Lavendelstraat, waar de ontmoetingsruimte ‘Ons Keetje’ bij de speeltuin in de Kruidenbuurt forse schade opliep. De politie kon brandstichting niet uitsluiten. Ook in 2017 was Ons Keetje tijdens oud en nieuw al doelwit van vernielingen.