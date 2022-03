Oud-GL-raadslid Joris Bengevoord aan de slag als informateur in Tilburg: ‘Interessante puzzel’

GroenLinks heeft Bengevoord gevraagd vanwege zijn kennis over de actuele thema's in de stad, zijn oog voor politieke verhoudingen en zijn ervaring met de Tilburgse gemeentepolitiek. Bengevoord was vanaf 2010 actief voor de Tilburgse GroenLinks-fractie. Tussen 2013 en 2017 was hij fractievoorzitter.



Toen hij benaderd werd met het verzoek om als informateur op te treden, hoefde Bengevoord daar niet lang over na te denken. ,,Ik heb meteen ja gezegd”, aldus de burgemeester, die in 2018 tot beste bestuurder van een kleine gemeente werd uitgeroepen. ,,Het is leuk om weer even terug te zijn in Tilburg en ik vind het eervol om bij te mogen dragen aan het vormen van een nieuw gemeentebestuur.”