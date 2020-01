Oud-horecaman Hans H. opnieuw voor de rechter om drugs: 800 gram speed en 2835 xtc-pillen gevonden

Bezoek aan stadshart Tilburg trekt iets aan

17:20 TILBURG - Het bezoek aan het kernwinkelgebied van Tilburg is vorig jaar aangetrokken. In oktober jongstleden werden in een week 182.600 bezoekers geteld. In 2018 waren dat er 177.500. In de rangorde van winkelsteden staat de stad op de 21e plaats.