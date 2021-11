Oud Moergestel is gewaarschuwd voor fraude: er kan ‘hil veul’ mis gaan

Prikcij­fers in achterge­ble­ven Tilburgse wijken lopen rap op: booster­prik-locatie volgt

TILBURG - Na een korte aanloopperiode lijkt het prikken in de wijk in Tilburg toch aan te slaan. Burgemeester Theo Weterings bezocht dinsdagmiddag de priklocatie in Noord. En maakte bekend dat ook Tilburg voor de boostervaccinaties op zoek is naar een plek.

17 november