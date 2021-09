Oud-pastoor Cees Remmers (82) is superfan van Willem II: 'Clubliefde is bijna religie’

,,Sta ik nu voor Jan Joker in de krant”, vraagt Cees Remmers (82) lachend, terwijl hij in zijn achtertuin in Hilvarenbeek een Willem II-shirt dat dateert uit de jaren zestig aantrekt. ,,Dat heb ik al zolang als ik weet. Ik snap niet hoe ze er in hebben kunnen voetballen, het is net zo warm als een trui”, zegt de oud-pastoor over het schitterend tricot van Jansen en Tilanus in rood, blauw en wit dat werd uitgeroepen tot het mooiste shirt in de historie van de Eredivisie. ,,Daar kun je mee voor de dag komen hè.”