Oud-pastoor Hein Tops in Tilburg overleden op geboortedag

DEURNE - Op de dag dat hij 83 werd is zaterdag in Tilburg emeritus pastoor Hein Tops overleden. Hij was van 1975 tot 1996 pastoor van Deurne-Walsberg.

De laatste jaren was zijn gezondheid broos, zegt pastoor Juan van Eijk van parochie Johannes XXIIII in Berkel Enschot, waar Tops van 1996 tot 2015 als pastoor actief was. ,,Ik heb samen met hem vieringen gedaan. Hij was iemand van zijn tijd. Ik heb altijd goede gesprekken met hem kunnen voeren. Hij was niet iemand die de polarisatie opzocht.”

Dat lag in zijn tijd in Walsberg anders. In januari 1985 spreekt hij zich uit tegen de aanstelling van de rechtlijnige bisschop Jan ter Schure van Den Bosch. In een interview met dorpsblad Kontakt noemt Tops de nieuwe bisschop ‘te conservatief'. Hij vindt het ‘onacceptabel’ dat Ter Schure homoseksuelen de communie wil weigeren. Het leidt tot een serieuze rel. Enkele bezorgers vinden de kritiek op de bisschop te ver gaan en weigeren het blad rond te brengen.

Eindhoven

Hein Tops wordt op 15 december 1935 in Eindhoven geboren als tweede zoon in een gezin van zeven kinderen, waarvan er een na de geboorte overlijdt. Zusje Oedeken en broer Wim zijn blind en moeten naar het blindeninstituut in Grave. Dat blijkt bepalend voor de roeping van Hein. Het gezin krijgt vel hulp van een kapelaan. ,,Ik dacht: wat zou het fijn zijn als ik dat later ook kon doen", zei Tops in juli 2008 in het parochieblad van Walsberg.

Na de lagere school gaat Hein naar het klein seminarie in St. Michielsgestel, daarna naar het groot seminarie in Haaren. Op 27 mei 1961 wordt hij door bisschop Marinus Bekkers tot priester gewijd en krijgt een aanstelling als kapelaan in Mill. Vijf jaar later benoemt Bekkers hem tot kapelaan van de Onze Lieve Vrouwenparochie in Helmond. In de koepelkerk is nu theater Speelhuis gevestigd.

In 1975 legt bisschop Jan Bluyssen hem twee opties voor: pastoor worden in Leende of in Deurne-Walsberg. Hij kiest voor Walsberg, waar hij op 27 augustus wordt geïnstalleerd. Hij komt met frisse ideeën en weet veel mensen actief bij de parochie te betrekken. Hij wordt geroemd om zijn menselijkheid, al vinden sommige parochianen het vreemd dat hij de telefoon opneemt met zijn voor- en achternaam, zonder de toevoeging ‘pastoor'.