Oud-politiecommissaris en prins carnaval Michiel van der Sanden (69) onverwacht overleden: Hilvarenbeek verliest creatieve duizendpoot

Jaar na Guus Meeu­wis-rel gaat weer statige villa aan de Bredaseweg plat: 'Onbegrijpe­lijk’

15 oktober TILBURG - Na het platgooien van een 103 jaar oude villa door Guus Meeuwis beloofde de gemeente Tilburg beterschap. Maar een jaar later gaat er weer een statige villa langs de Bredaseweg tegen de vlakte. Volgens de gemeente is het ondoenlijk al deze villa's te beschermen, volgens de erfgoedkenner had bescherming ‘allang geregeld moeten zijn'.