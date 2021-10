Oud-prins carnaval en politiecommissaris Michiel van der Sanden (69) onverwacht overleden

Partij voor de Dieren doet mee aan verkiezin­gen in Tilburg, ‘Tijd voor donker­groen anker’

15:09 TILBURG - Partij voor de Dieren neemt voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg op 16 maart 2022. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Lijsttrekker is Anne-Miep Vlasveld, die ook al Statenlid is voor de PvdD in de provincie Brabant.