Oud-prinsen Kruikenstad met plaquette geëerd

De plaquette met alle namen sinds 1965 was vrijdag al geschroefd op een zijkant van de sokkel met het beeld van de Kruikenzeiker, het Tilburgse carnavalssymbool. Maar de lijst moest daar op het Radiopleintje nog wel even officieel worden onthuld. Prins Frans-Jan d'n Irste (hij was al prins in 2011 en 2012) deed dat samen met loco-burgemeester Marcelle Hendrickx.

De Carnavalsstichting Tilburg besloot eerder geen openbare evenementen te organiseren dit jaar, behalve d'n Opstoet op 27 maart. De onthulling was dan ook een onderonsje, maar wel compleet met Raad van Elf en adjudanten en een reeks oudgedienden. Het gedenktekentje is een initiatief van oud-prins Etienne d'n Irste (2018 en 2019).

Hendrickx liet niet na te zeggen dat ze hoopt dat er snel ook een prinses op het bordje wordt bijgeschreven. In een kort toespraakje sprak ze ook uit ‘hoe belangrijk het is dat we dit feest in vrijheid kunnen vieren’. Uiteraard een verwijzing naar wat er momenteel in Oekraïne gebeurt. Alle mensen die daar onder lijden, zei ze, zijn ook in onze gedachten.