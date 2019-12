Oud-raadslid Johan Tameris uit Hilvarenbeek plotseling overleden

Johan Tameris maakte twaalf jaar deel uit van de gemeenteraad in Hilvarenbeek. Van 2002 tot 2006 was hij namens de PvdA burgerraadslid in de commissie Welzijn. In 2006 trad hij als raadslid toe tot de gemeenteraad en in 2010 werd hij herkozen. Na de samenvoeging van de PvdA en de lokale partij HOI in 2014, bleef hij raadslid voor de nieuwe fractie HOI Werkt. Hij hield zich vooral bezig met thema's in het sociaal domein, zoals sport, onderwijs, jeugd en de Wmo. In 2018 nam hij afscheid als raadslid om aan de slag te gaan als commissievoorzitter.