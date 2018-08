Oud-tbs'er uit Tilburg die meisje (9) betastte weer vast

TILBURG/BREDA - In de rechtbank in Breda werden donderdag stuitende beelden getoond van een 49-jarige Tilburger. De voormalige tbs'er betastte in januari vorig jaar een meisje van negen jaar oud in de bibliotheek op het Koningsplein in Tilburg.

Op de beelden die in de rechtbank werden getoond, is te zien dat de man samen met twee jonge meisjes tussen twee stellingen met jeugdboeken staat. Hij draalt en draait wat om de twee heen. Kort erna gaat hij op zijn hurken zitten en strekt hij zijn arm. Het bewuste meisje kijkt verschrikt om naar de man en loopt samen met haar vriendinnetje snel weg.

Met zijn hand greep hij onder haar jurkje, vertelde het meisje meteen tegen haar moeder, die even verderop in de bibliotheek stond te wachten. Hij raakte haar bil en bovenbeen aan.

Vrouwentoilet

De man werd aangesproken door de moeder en een dag later ook door de politie gehoord. Daar vertelde hij dat hij het niet was. Een week later belde de bibliotheek de politie. De man zou wéér in de bibliotheek zijn. Toen de politie kwam werd de man opgepakt, terwijl hij op het vrouwentoilet zat.

De man ontkent dat hij degene is die op beelden te zien is. Zijn advocaat Theo ten Velde vroeg daarom om vrijspraak. Officier van justitie Jan Bezem was het daar niet mee eens. Hij vond dat er sprake was van een aanranding en eiste vijf maanden cel. De man zit op dit moment met een rechterlijke machtiging vast bij de GGZ. Dat duurt ook nog bijna een jaar.