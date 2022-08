Oud-Tilburger over chirurgijn van Napoleon: ‘Hij moet eindeloos ledematen hebben geamputeerd’

Veel zin om te gaan had Carolus Blomme niet, toen hij in mei 1813 werd opgeroepen om te dienen in het Grote Franse Leger in Duitsland. ‘Al mijn verzoekschriften waren tevergeefs geweest, en het enige wat mij nog restte, was op weg te gaan. Uiteindelijk vertrok ik op 14 juni 1813 met een zwaar gemoed, vooral toen ik mijn lieve ouders moest verlaten, want ik besefte dat ik een slachtpartij tegemoet ging.’