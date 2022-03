Oud-voorzitter Embrace Pink beschuldigd van verduistering

Auteurs­recht-ken­ner: ‘Architect die Tilburgse muurschil­de­ring weg wil hebben, maakt weinig kans bij de rechter’

TILBURG - Een architect heeft veel invloed op hoe het gebouw eruit blijft zien, zelfs als het er al tientallen jaren staat. Dat blijkt wel bij de muurschildering in Tilburg die moet verdwijnen op last van architect Wiel Arets. Toch had in die kwestie Arets weinig kans gemaakt als het op een rechtszaak was aangekomen, betoogt architect en auteursrecht-kenner Kees van der Hoeven.

