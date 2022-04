Oud-voorzitter Embrace Pink vrijgesproken van verduistering

Haghorst als puzzelstuk­je in het oplossen van wereldpro­ble­men rond energie

HAGHORST - Gasprijzen die maar blijven stijgen, veel te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet en een oorlog die duidelijk maakt dat we vooral zelf energie moeten opwekken. In Haghorst ligt een deel van de oplossing, denkt Thijs van Oirschot. Hij wil daar energie op gaan slaan. ,,Er wordt veel gepraat over duurzaamheid, maar soms moet je gewoon beginnen.”

