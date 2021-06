Oud-werknemers helpen objecten van NS-werkplaats in Tilburg op te sporen

Zware regenval lekt door het dak van LocHal op expositie Wunderkam­mer: ‘Het lijkt wel een vloek’

21 juni TILBURG - Door de zware regenval van vrijdag en gisternacht is er een lekkage ontstaan in de LocHal Tilburg. Door een zwakke plek in het dak is er veel regen naar binnen gevallen waardoor er werken van expositie Wunderkammer zijn beschadigd. ,,Er lijkt wel een vloek te heersen”, vertelt Esther Leenders van Kunstloc Brabant.