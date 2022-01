Oud-wethouder Hans Kokke terug op kieslijst bij SP in Tilburg, Helma Oostelbos lijsttrekker

SP-oudgediende Kokke was van 2014 tot en met 2018 wethouder in Tilburg met de portefeuilles wmo, maatschappelijk vastgoed, armoedebeleid en sport. Daarvoor was hij sinds 2008 raadslid en fractievoorzitter namens de SP. De afgelopen jaren was hij onder meer actief voor het Sociaal Meldpunt in Tilburg.