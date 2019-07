Oud-wethouder Van de Wiel nieuwe beheerder van café Ome Toon in Biest-Houtakker

Jan van de Wiel was wethouder in Hilvarenbeek van 2014 tot juni 2018 , toen er een nieuw college aantrad. Sindsdien was de inwoner van Biest-Houtakker op zoek naar een nieuwe uitdaging. ,,Ik maakte gebruik van de wachtgeldregeling en ondertussen heb ik mijn huis opgekalefaterd. Dat heeft me de nodige maanden van de straat gehouden”, aldus Van de Wiel.

Maatschappelijk relevant

Maar de oud-wethouder wilde graag weer aan de slag en zijn oog viel op de vacature voor beheerder bij Ome Toon. Het café is onderdeel van dorpsgebouw ‘t Gebint, dat geheel in eigendom is van de dorpscoöperatie Biest-Houtakker en bestierd wordt door vrijwilligers. Die vrijwilligers worden aangestuurd door een beheerder in dienst van de coöperatie. Omdat de huidige beheerder na twee jaar vertrekt kwam de vacature vrij. Van de Wiel: ,,Het is een maatschappelijk relevante functie waarin ik mij kan inzetten voor de gemeenschap. Ik heb dan wel geen horeca-achtergrond, maar wel veel ervaring met vrijwilligerswerk. Ik zal me vooral bezighouden met de planning, organisatie en het gebouwtechnisch beheer.”

Ontmoetingsplek

Volgens Van de Wiel is Ome Toon sinds de opening in 2014 een succes gebleken. ,,Het is echt de ontmoetingsplek van het dorp geworden. Voor, van en door de inwoners van Biest-Houtakker. Ik wil dat succes verder uitbouwen, onder meer door de activiteitenkalender verder uit te breiden.”

Bestuurslid Pierre van Oort van de dorpscoöperatie: ,,We waren aangenaam verrast door de sollicitatie van Jan, maar we zijn het gesprek aangegaan en hij heeft ons overtuigd met zijn visie op het beheer van Ome Toon.” Een van de opdrachten die de coöperatie aan Van de Wiel meegaf is het vergroten van de omzet. ,,Wat goed is willen we behouden, maar we willen meer activiteiten ontplooien.” Van de Wiel treedt voor 24 uur per week in dienst van de coöperatie.