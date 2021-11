Oude kleding in ruil voor korting? Bij de statiegeldautomaat in het Textielmuseum kan het

Buren staken verzet tegen Fire-Up in Oisterwijk: ‘Maar aanmaak­blok­jes­fa­briek hoort hier natuurlijk niet’

OISTERWIJK - Omliggende bedrijven staken hun juridisch verzet tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe magazijn van Fire-Up in Oisterwijk. ,,We zullen er vertrouwen in moeten hebben", geeft Walter Veneman, milieucoördinator bij De Cromvoirtse, namens 5 ondernemingen aan dat doorprocederen weinig zin heeft.

19 november