Oude rotten Heyhoef Backstage helpen jonge muzikanten uit Reeshof

TILBURG - Natuurlijk staan er oude rotten, ervaren bluesmuzikanten, op het podium van Heyhoef Backstage. Maar de organisatie van de concerten in Reeshof geeft jonge talenten in de wijk steeds meer ruimte. Muzikanten van de huisband helpen daarbij.

Heyhoef Backstage organiseert voor het negende seizoen concerten in, de naam zegt het al, in het wijkcentrum met diezelfde naam. De Servisch-Amerikaanse blues- en jazzgitarist Ana Popovic komt naar Reeshof, net als de Amerikaanse zangeres Sari Schorr en de band Robert Jon en The Wreck, ook uit de Verenigde Staten.

In de negen jaar dat organisator John Maes en zijn team actief is, is het programma steeds meer uitgebreid. Zo zijn er elke tweede zondag van de maand luisterconcerten onder de naam Coolvibes. Dit seizoen komt Tilburger Nol Havens langs, net als Björn van de Doelen, Jeroen Kant en Indra Salima. De laatste zingt nummers van Joni Mitchell.

Talenten helpen bij ontwikkeling

Ontwikkeling van talent uit Reeshof wordt steeds belangrijker. John Maes. ,,We zijn begonnen met Backstage Heroes, dat is een groep jonge talenten, met veel zangers en zangeressen. Denk aan Farah Lintelo, zij timmert flink aan de weg. Zij krijgen steun van de leden van onze huisband en tijdens de maandelijkse Muziekfabriek op zondag mag telkens een talent met de huisband optreden.” Er komt zelfs een speciale editie van deze Muziekfabriek met uitsluitend korte optredens van talenten.

Heroes bestaat uit twaalf jongeren, binnenkort start vrijwel zeker een tweede groep. Deze jonge zangers en muzikanten krijgen de kans om podiumervaring op te doen, ze leren zich presenteren, leren hoe ze zich voor een camera kunnen uiten en ze krijgen ook les in het schrijven van teksten en muziek.

Het eerste concert van Heijhoef Backstage is zondagmiddag 11 september. Het Reeshofpodium is opgenomen in het programma van het driedaagse Tilburgse festival Better Get Hit. Die middag spelen de Belgische Bluesbones, Mell & The Vintage Future en de Engelse formatie CATFISH.

Lees door onder de foto: Weerzien met The Time Bandits

Volledig scherm Backstage Heroes, Kimmy June © Kees Cools

Culturele leven in Reeshof verrijken

Met de verschillende evenementen van Heijhoef Backstage is er bijna elk weekend een concert. John Maes wil daarmee het culturele leven in Reeshof verrijken als opmaat voor de komst van een nieuwe cultureel centrum in de toekomst.

John Maes loopt zelf al lang mee als organisator en dan komt hij weleens oude bekenden tegen. ,,In 1981 heb ik als jongerenwerker The Time Bandits gecontracteerd, nu staat de band in december in Reeshof op het podium.” Hij denkt aan verjonging van de organisatie en wil zelf nog enkele jaren met de vele vrijwilligers Backstage tot een succes maken.