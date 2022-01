Oude Trambaan in Esbeek weer ‘absurd’ beschadigd, onduidelijk hoelang die dicht moet blijven

ESBEEK - Het is nog onduidelijk hoelang de Oude Trambaan in Esbeek afgesloten blijft voor alle verkeer. Brabants Landschap plaatst deze week een aantal rijplaten om zelf hout af te kunnen voeren, maar dat is voorlopig eenmalig. Deze maand is er overleg over het zandpand tussen de Belgische grens en Esbeek.

Het is absurd hoe de weg er aan toe is nu, vindt boswachter Wim de Jong van Brabants Landschap. Een heuse kraan heeft zich door de moddersporen moeten trekken waardoor de sporen erg diep zijn geworden. En dat levert weer gevaar op voor de twee gasleidingen die er liggen. Op verzoek van Gasunie is de weg enkele weken geleden per direct afgesloten. Via de buizen wordt het aardgas vervoerd en de Gasunie zag de druk in Esbeek afnemen.

Camera opgehangen

Brabants Landschap heeft een tijdje camera's opgehangen om te bekijken wat er allemaal op de weg gebeurd. De weg moet regelmatig worden gerepareerd. In maart vorig jaar is de Oude Trambaan ook al een tijd afgesloten omdat zwaar verkeer te diepe sporen had veroorzaakt. Het is lastig om daar iets aan te doen, weet De Jong. Zelfs met camerabeelden achter de hand.

,,Het is een openbare weg. Die is aangelegd in de jaren zestig vorige eeuw en toen hadden we het nog over hele andere voertuigen. De Gasunie ziet het liefst dat de weg permanent dicht gaat. We gaan deze maand met de gemeente Hilvarenbeek overleggen wat we kunnen doen.”

De Jong heeft daar geen pasklaar antwoord op. Het is voor normale auto's een uitdaging om het zandpad te nemen, zeker als het veel heeft geregend. Brabants Landschap wil het liefst alleen bestemmingsverkeer toelaten. Of dat afdoende is, betwijfelt de boswachter. ,,We wachten het overleg af.”