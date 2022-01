Oude vodden, visnetten en uniformen worden nieuwe sokken: ‘Welkom in de grootste sokkenfabriek van Tilburg’

Met een ‘welkom in de grootste sokkenfabriek van Tilburg’ gooit Vodde-ondernemer Patrick Welp de ruimte open waar de sokkenmachines staan.



Gekscherend, maar toch: het is qua machines een kleine, maar wel de enige sokkenfabriek in de stad. Terwijl de textielkennis en het ambacht tegelijk met de krimpende industrie beetje bij beetje uit de stad verdwenen, leven die hier - in het Drögepand naast het TextielMuseum - weer op.



Duurzaamheid en de circulaire economie zijn hot. Het van afval gemaakte garen dat Vodde spint om zelf sokken van te maken haakt daar naadloos bij in. In het atelier razen twee sokkenmachines, zwaargewichten die op pallets staan, tussen de kasten vol klossen garen in allerlei kleuren.



De machines hebben zoveel uitsteeksels en haken dat het lijkt alsof er een hele tandartspraktijk in is leeggeschud. Techneut Marcus Moreira kijkt nauwlettend toe terwijl vijftien verschillende draden samenkomen en aaneen worden gebreid tot sokken.