Oude witte mannen

Oeverzwalu­wen kiezen zandbult uit, dus die moet blijven liggen: ‘Knap vogeltje weet zelf wel welke specie goed is’

23 juni TILBURG - Het lijkt een gewone zandbult in de Reeshofweide. Dat is het niet, want zo'n tachtig paartjes oeverzwaluwen hebben er hun intrek genomen. Tot het najaar mag het zand niet worden afgegraven. Sterker nog, er wordt een vrachtwagen vol van het ‘speciale specie’ bewaard.