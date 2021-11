Oudere vrouw gewond na botsing met auto in Dongen

Inbreker kruipt als een soort Sméagol over terrein, maar wordt gesnapt: eis 3 jaar cel

BREDA – De rechter in Breda beschreef de beelden van een inbraak bij café Gouden Carolus in Hilvarenbeek op 23 juli van dit jaar. Iemand sloop als een soort Sméagol uit de sprookjesfilm Lord of the Rings over het terrein van de kroeg. Daar werden een Engelse sleutel en twee schroevendraaiers gestolen.

6 november