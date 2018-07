Ouders en uitbater met elkaar op de vuist in Alphen, kinderen zien alles

Tilburgse dj The Boy Next Door boekt succes met Shakira-remake 'Whenever Wherever'

13:55 TILBURG - ‘Whenever, Wherever’. Je kent ‘m wel: het liedje van Shakira. Een liedje dat flink onder handen is genomen door de Tilburgse dj The Boy Next Door, Kriss Kross Amsterdam en popsensatie Conor Maynard. Het resultaat: een nummer dat zomaar eens dé zomerhit van 2018 zou kunnen worden.