Oudste bewijs van metaalrecycling komt uit Tilburg: smeltkroesjes van ca. 450 voor Christus gevonden

Onrust bij Superstedeke: woningen in oude school, ateliers verdwijnen

11:50 TILBURG - In Tilburg komen ateliers bij, maar gaan er ook weg. Voor kunstenaars die werken in atelierverzamelbouw Superstedeke aan de Stedekestraat loopt het huurcontract in 2020 af. Eigenaar Van der Weegen wil de voormalige school ontwikkelen. Het gebouw zal gespaard blijven. Waarschijnlijk komen er woningen in. In de school werken zeventien kunstenaars. Drie van hen wonen daar ook.