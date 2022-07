Oudste verpleeghuis Tilburg legt het loodje, slopershamer start maandag aan ‘tweede helft’

Twee auto's voor de deur in Goirle, allebei een dikke, rode streep: 'Ik ga zeker aangifte doen’

GOIRLE - Normaal staan de twee auto’s van Ton Briels en zijn vrouw altijd op de oprit, maar daar staat nu even de camper. Dus staan de auto’s van het stel woensdagnacht op de parkeerstrook voor de deur. Daar kregen beide wagens van Briels een dikke rode streep graffiti over de volle lengte. Naast de auto van Briels zijn nog tientallen auto's beklad in het centrum van Goirle.

