OV Servicebalie Tilburg sluit de deuren: ‘hoe moet ik dan om assistentie bij de trein vragen?’

'Het is toch al lastig om afhankelijk te zijn, op deze manier wordt het alleen maar lastiger", zegt Ilonka Geertse (37), die zich per rolstoel voortbeweegt en staat te wachten voor de servicebalie op het station van Tilburg. Het nieuws over het sluiten van de servicebalie heeft haar nog niet bereikt. ,,Gaat die in Roosendaal ook dicht?", vraagt ze, want een keer per week reist ze vanuit haar woonplaats voor haar opleiding naar Tilburg en weer terug. ,,Dan meld ik me hier voor reisassistentie. Ik ga met de lift naar boven en daar staat dan iemand zodat ik met een rijplank de trein in kan. Ik vraag me af hoe ik zonder de servicebalie moet reizen."