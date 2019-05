OV-staking? Student moet toch tentamen doen op Tilburgse universiteit

VIDEO Tilburgse stadsdich­ter haalt Rotterdam­se en Antwerpse woordkun­ste­naars naar de stad

10:54 TILBURG - De Tilburgse stadsdichter Onias Landveld heeft zes Nederlandse en Vlaamse woordkunstenaars en dichters uitgenodigd voor The Stage. Met dat evenement geeft hij literaire en muzikale kunstenaars met diverse achtergronden een podium. Tijdens literaire festival Tilt was al een succesvolle tweede editie van The Stage. Op vrijdag 14 juni is de derde editie in de tuin van De Nieuwe Vorst. De titel deze keer: ‘Zoete Zomer'.