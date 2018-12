Over brand bij De Rustende Jager en veel meer: boek over geschiedenis van Udenhoutse kroegen

Aanslag in Straats­burg roept nare herinnerin­gen op bij Tilburgs gezin: ‘Mijn dochter riep: mama ik wil niet dood’

12 december TILBURG - De aanslag in Straatsburg werpt Paul van Dijk en Carola Hermans terug in het angstigste moment van hun leven: de terroristische aanval vorig jaar in het Spaanse Cambrils. De impact is enorm.