Over de vriendschap en een nieuwe liefde: Rosalie aan de Korte Heuvel geopend

,,We omschrijven ons nog steeds als café met eten, maar dan wel goed eten”, vertelt Stubbé. Kompaan Bart Kolen staat in de keuken, hij gooide eerder - en nog steeds - hoge ogen met Cookaholics (onder meer bekend van het eten bij rooftopbar Doloris). Rosalie heeft ook twee jonge koks in dienst, eentje daarvan rondde de Cas Spijkers-academie af. Stubbé zelf verdiende zijn sporen door de ene na de andere vestiging van Happy Italy mee uit de grond te stampen. En Mouthaan deed de marketing voor Coca-Cola, nu Bavaria wereldwijd.



Het is een zaak geworden zoals de drie vrienden het zelf leuk vinden. ,,Heel toegankelijk, open voor iedereen”, zegt Stubbé. ,,Dat er net zo goed werkende jongeren, studenten als een familie hier binnen zitten.” Afgelopen weekenden draaiden ze alvast een proefavond en pikten de horecamannen een zaterdag en zondag mee. ,,Dan loop je nog tegen honderd dingen aan, je moet even op elkaar inspelen, maar de vibe die hier al hing was erg goed.”



Gezonde spanning natuurlijk, vertelt Stubbé. ,,We kijken er vooral naar uit.” Animo is er al volop, zaterdag zitten ze binnen al vol qua reserveringen, de donderdag erop ook. ,,Mensen hebben veel zin om erop uit te gaan. En het allerbelangrijkste is dat we zelf blijven genieten.”