Over prachtige plekken die verdwenen: ‘Of Tilburg in de oorlog gebombardeerd is?’

OM eist celstraf­fen tegen mannen uit Ber­kel-En­schot en Vlijmen voor cocaïne­smok­kel via nepbedrijf

15 januari BREDA - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaan zeven mannen jarenlang de cel in voor smokkel van 1468 kilo cocaïne via een loods in Kapelle. De hoogste eis hoorde de 50-jarige J.H, van wie geen woon- of verblijfplaats bekend is, tegen zich eisen: 10 jaar cel en een geldboete van 20.000 euro.