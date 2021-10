Overbuurman Van Besouw-terrein vindt parkeerplaatsen te krap: ,,Dan kan ik straks mijn inrit niet meer uit met aanhanger”

video Zwaargewon­de bij ongeluk op A16 bij Breda, weg uur dicht geweest

19 oktober BREDA - Bij een ernstig ongeluk op de A16 bij knooppunt Princeville is dinsdagmorgen rond 08.20 uur een zwaargewonde gevallen. De weg van de A58 naar de A16 is een uur lang afgesloten geweest. Elders op de snelwegen rond Breda en Tilburg was het ook al druk.