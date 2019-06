Overkapping en schutting in Berkel-Enschot afgebrand

Hoogzwange­re Michelle mag niet plassen tijdens tentamen op Tilburg University: ‘Ik zat daar te huilen, het was gewoon gênant’

5 juni TILBURG - Ze werkt zeven dagen in de week voor haar eigen bedrijf, volgt een premaster aan de universiteit van Tilburg en is hoogzwanger. Het gaat de 32-jarige Michelle van Daalhoff uit Tilburg allemaal goed af, maar als ze tijdens haar tentamen dinsdag te horen krijgt dat ze niet even mag gaan plassen, zakt de grond onder haar voeten weg.