Overlast aan de Piushaven, gemeente stelt in de avonduren verblijfsverbod in: ‘Kleine groep verziekt het voor de rest’

Boten die voor een paar nachten in de Piushaven aanmeren, maar weer rechtsomkeert maken vanwege geluisoverlast en omdat halfzatte mensen ongevraagd er vanaf duiken.



Afval dat met emmers uit de haven moet worden geschept, pizzadozen en lachgaspatronen die op de kade liggen.



De gemeente wil een eind maken aan de overlast in het gebied, met name rond de Hopliedenkade. Woensdag in de namiddag werden er borden langs de haven geplaatst: verboden toegang voor onbevoegden. Het verbod geldt van 22 uur ‘s avonds tot 10 uur in de ochtend.



Er mogen nog best mensen in het gebied komen, aldus een woordvoerder van de gemeente, maar het is de wettelijke tekst die nodig is om strenger te kunnen handhaven. Een stok achter de deur.