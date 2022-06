Overlast in park Vredeoord in Dongen, man met softdrugs op zak aangehouden

Henk Verhoeven organi­seert van alles in Tilburg: ‘Ik blijf praten tot het voor elkaar is, dat is op zijn Henks’

TILBURG - Henk Verhoeven is een gedreven organisator. In de stad tekende hij onder meer voor swingavonden, concerten in huiskamers en evenement Glas in Tilburg. De man met het staartje is vasthoudend. ,,Je bent niet zomaar van me af.”

9 juni