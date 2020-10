Overlast van de buren: 'Leefgeluiden? Kinderen slapen nu aan de andere kant van het huis'

Vogels en vissen in Villa Vredelust, bosrestau­rant in Tilburg gaat na twee jaar bouwen open

6 oktober TILBURG - Het was een totaal vervallen buitenhuis, het is een restaurant in het bos met - in betere tijden - ruim 400 zitplaatsen. Na ruim twee jaar werk gaat Villa Vredelust in Tilburg zaterdag open. ,,Iedereen moet zich hier thuis voelen.”