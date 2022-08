Overleden boekenwurm Sandra (42) stond altijd voor iedereen klaar: 'Ze kon tranen met tuiten huilen om leed van een ander’

Italiaans avontuur en WK met Oranje na spannende tweestrijd: ‘Ooit was dit mijn ultieme droom’

Tot een paar jaar geleden kon hij alleen maar dromen van een zomer als deze, maar nu is het toch écht werkelijkheid voor Freek de Weijer (26). De volleyballer uit Berkel-Enschot tekende een mooi contract in Italië en mag ook nog mee naar het WK met Oranje. Al was het nog wel even spannend.

