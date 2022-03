Overleden man in paardenwei Spoordonk stierf natuurlijke dood

Vierde klasse D Jong Brabant - OVC'26 gestaakt in de 107e minuut, scheids­rech­ter voelde zich bedreigd na rode kaart voor OVC

Het was een verhitte middag in Berkel-Enschot. in minuut 107 werd de wedstrijd gestaakt door de scheidsrechter. De reden is niet helemaal duidelijk, want beide trainers wilde weinig kwijt over de situatie. Er werd maar weinig gevoetbald in de tweede helft randzaken waren belangrijker volgens Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard. Volgens Rob van der Kaaij, trainer van OVC, was het een on-man-show van de scheidsrechter.

20 maart