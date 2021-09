Overleven hazelworm en hagedis werk aan zandpad Jan de Rooy wel, dat is de grote vraag

‘Investeer niet alleen in technische wetenschap, maar ook in onderzoek naar gedrag, cultuur en recht’

30 augustus TILBURG - Met nog altijd maar 75 man in de collegezaal opende rector magnificus van de universiteit Wim van de Donk het academisch jaar. Hij riep op om niet alleen te investeren in technische wetenschappen, maar juist ook in sociale, om te voorkomen dat samenleving het gevaar loopt te ontsporen.’