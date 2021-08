Overlijden van Ad de Bruyn, kastelein van boscafé In den Bockenreijder, schokt Esbeek

In den Bockenrey­der in Esbeek is beste café van Nederland

7 maart ESBEEK/OISTERWIJK/GILZE - Herberg In den Bockenreyder in Esbeek is uitgeroepen tot beste café van Nederland door Misset Horeca in Hilversum. Eetcafé De Tijd in Oisterwijk werd verkozen tot derde beste café. Tijdens de uitreiking van de Café Top 100 kreeg The Banner in Gilze de publieksprijs.