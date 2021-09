Overmatig drinken: in Oirschot doen ze dat het vaakst

OIRSCHOT – Van alle gemeentes die Brabant rijk is wonen in Oirschot de stevigste drinkers van deze provincie. Waar gemiddeld zo’n zes procent van de Nederlanders ‘overmatig’ veel alcohol nuttigt, gaat het in deze plaats om tien procent. De gemeentes Zundert, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Asten en Cranendonck volgen met negen procent.

Dat blijkt uit een onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door het CBS, RIVM en de GGD.

Acht op de tien Nederlanders drinkt weleens alcohol. Zes procent daarvan drinkt te veel. Maar wat is te veel? Vijf glaasjes per week? Tien? Vijftien? Bij mannen ligt het aantal een stuk hoger dan bij vrouwen. Zij worden een overmatige drinker genoemd bij een gemiddelde van minimaal 21 glazen alcohol per week. Bij het andere geslacht gaat om meer dan veertien glazen.

Zware drinkers hoeven niet per se elke dag te drinken, maar schenken wel minimaal één keer per week wat glaasjes in. Bij mannen ligt de grens daarbij op zes glazen, bij vrouwen op vier.

Hoe zit dat in Brabant?

Zoomen we in op Brabant, dan komen we er al snel achter dat de aantallen in Oirschot het hoogst liggen. Zo’n 86 procent drinkt hier weleens alcohol, waarvan 10 procent (te) veel. In Hilvarenbeek schenkt eveneens 86 procent van de inwoners ooit een glaasje voor zichzelf in, waarvan 9 procent te vaak. Op een gedeelde derde plaats staan Zundert en Alphen-Chaam. Daarna volgen Cranendonck en Asten.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat mannen vaker overmatige drinkers zijn dan vrouwen. Verder zijn het meestal de ouderen die meer drinken dan mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Sommige Nederlanders zijn door de coronacrisis meer gaan drinken. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat 11 procent vaker naar de fles grijpt.

