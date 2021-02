Oversteken op Turnhoutsebaan? Alleen voor snelwandelaars

GOIRLE/TILBURG - Het is maar beter dat je kunt snelwandelen als je wilt oversteken bij een van de verkeerslichten aan de Turnhoutsebaan in Goirle. Precies twaalf seconden staat het licht op groen. ,,De kruispunten zijn niet voor wandelaars ingericht”, geven de gemeenten Tilburg en Goirle toe. Dus hangt er een bordje dat ze haast moeten maken.

Het is een van de weinige veilige pleziertjes in deze coronatijd: een lange wandeling maken. Bijvoorbeeld vanuit Riel naar Goirle. Pas dan op bij het kruispunt Turnhoutsebaan, Rillaersebaan. Daar moet echt wel stevig de pas erin om de oversteek veilig te halen. Bij meerdere proeven op de som blijkt het in normaal tempo niet haalbaar binnen de twaalf seconden die de wandelaar krijgt. En dus moeten bestuurders nogal eens wachten totdat de nietsvermoedende wandelaar veilig de overkant heeft bereikt. Met boze reacties van bestuurders tot gevolg.

Dat zelfde is verderop aan de hand. Waar de Blaakweg overgaat op de Turnhoutsebaan en voetgangers richting La Défense naar de surfplas willen. Of naar industrieterrein Katsbogte en de wijk de Boschkens. Bij navraag bij de gemeenten Goirle, beheerder van het kruispunt Rillaersebaan/Turnhoutsebaan , en Tilburg, beheerder van het kruispunt vanaf het Boogpad over de N630 naar La Défense, komen beide woordvoerders tot dezelfde conclusie. Alle situaties zijn niet voor voetgangers gefaciliteerd.

Quote Beter is dat voetgan­gers de verderop gelegen tunnel onder de Turnhoutse­baan gebruiken Gemeente Goirle

Maar het wordt wel door voetgangers gebruikt. Hoe zit dat dan? ,,Beter is dat voetgangers de verderop gelegen tunnel onder de Turnhoutsebaan gebruiken”, oppert de woordvoerster van Goirle. Dat is een veilige optie. Die route is niet altijd handig, bijvoorbeeld als je over de geluidswal langs de Turnhoutsebaan of door de wijk de Hellen richting Rillaersebaan loopt.

Ter ziele

Technisch gezien zijn de oversteken gemaakt om fietsers veilig te laten oversteken en zijn er geen faciliteiten in de vorm van voetgangerslichten. John Bekema, tot 1 januari voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Goirle/Riel beaamt de onveiligheid voor voetgangers op deze punten. Meer kan hij er niet van zeggen want de VVN afdeling Goirle/Riel is sinds begin dit jaar ter ziele. Bekema was het enige overgebleven bestuurslid. ,,En in je eentje trek je zo’n kar niet”, aldus Bekema.

De vele fietsers die dagelijks vanuit Alphen en Riel naar het iets verderop gelegen Mill Hill College rijden, ervaren de kruising niet echt als gevaarlijk. Bij het Mill Hill College zelf hebben ze geen signalen gekregen over de verkeers(on)veiligheid bij die oversteek. Toch is door de gemeente Goirle op alle borden een tekst aangebracht: ‘Voetgangers Let op. Korte oversteektijd’. Met andere woorden, de onveiligheid wordt wel door de gemeente herkend. En hoe je ook bekijkt, hoe het ook is gefaciliteerd, het blijft voor voetgangers, en dan met name de niet snelle voetgangers een onveilige plek om over te steken.