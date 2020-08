Overval op Domino's Pizza in Tilburg werd gepleegd door minderjarigen (15 en 17)

Corona gevat in Tilburgse cartoons: ‘Tekenen is mijn manier om te zorgen dat alles nog een beetje te pruimen is’

15 augustus De Tilburgse cartoonist Michiel van de Pol hield een stripdagboek bij over de eerste maanden van de coronacrisis. Over zijn hemzelf, zijn gezin en zijn twee hondjes. ‘Huidhonger en andere ongemakken’ werd een bijzonder document van een bijzondere tijd. ,,Een cartoon moet eruit zien alsof -ie zó op papier is gekwakt.”