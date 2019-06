Overvaller BP Oisterwijk probeert tweede keer toe te slaan: ‘Denk je dat je alles hebt gehad, komt hij gewoon weer terug’

OISTERWIJK - Een winkelbediende (18) van de BP aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk kreeg woensdagavond de schrik van zijn leven. Hij zag dat de dader van een overval van eerder deze maand opnieuw de shop binnen wilde komen. Net voordat de overvaller binnen kon komen, kon hij de deur sluiten. De politie is op zoek naar de verdachte.

,,Mijn collega zag hem komen. Hij was te voet en hij had, net als vorige keer, een plastic tas in zijn handen", vertelt een andere medewerkster van de shop daags nadien. ,,De vorige keer haalde hij een mes uit die tas. Zodra mijn collega hem zag deed hij snel de deur op slot.”

Lees ook Play Man slaat op de vlucht na gewapende overval op tankstation in Oisterwijk, politie zoekt vrouwelijke getuige Lees meer

Quote Het is een bekende van ons, hij kwam wel vaker langs om iets te kopen. Sigaretten of zo. Medewerkster overvallen BP-tankstation Oisterwijk

De man maakte bij de vorige overval een onbekend geldbedrag buit. ,,Hij vroeg toen eerst om een pakje sigaretten", aldus de medewerkster, die om veiligheidsredenen haar naam niet wil noemen. ,,Het is een bekende van ons, hij kwam wel vaker langs om iets te kopen. Sigaretten of zo. We snappen niet waarom hij niet al lang vast zit. Wij weten wie het is, en de politie ook. Zo lang hij rondloopt, kan hij weer terugkomen.”

Quote Denk je dat je alles hebt gehad, komt hij gewoon weer terug. Dit gun je iemand geen tweede keer. Medewerkster overvallen BP-tankstation Oisterwijk

Extra veiligheidsmaatregelen

De overvallen medewerker is behoorlijk geschrokken van het voorval, meldt zijn collega. ,,Denk je dat je alles hebt gehad, komt hij gewoon weer terug. Dit gun je iemand geen tweede keer.”

Het tankstation neemt extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebeuren van woensdagavond. ,,We doen voortaan de hele dag de deur op slot, zodat er niet zomaar iemand binnen kan komen. Dat is het enige wat we nu kunnen doen.”

Op het moment dat de verdachte woensdagavond aan kwam lopen, waren er geen andere klanten in de shop.

Camerabeelden