Overvaller cafetaria Timmy in Tilburg moet twee jaar de cel in

De straf is hetzelfde als de eis van de officier van justitie twee weken geleden. De 29-jarige man had ook bekend dat hij het had gedaan. Hij had een schuld van 200 euro, legde hij uit. Hij kon die niet betalen en werd daarom bedreigd. Toen besloot hij, gewapend met een koksmes, de cafetaria te overvallen. Dat leverde hem 50 euro op, het geld dat in de kassa zat. De eigenaresse hield er een posttraumatische stressstoornis aan over.