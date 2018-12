Overvaller kreeg meteen een trap: ‘ik wilde mijn zoontje beschermen’

Kwetsbare Marcus nog altijd bij moeder: we hebben alleen elkaar

13:02 TILBURG - Over de ‘complexe casus Marcus’ is veel vergaderd sinds hij in juli jongstleden noodgedwongen uit de opvang werd gezet. Een half jaar later zit hij nog altijd bij zijn bejaarde moeder. ,,Als hij weer kan gaan zwerven, heb ik geen rust.”